Путин утвердил закон о реестре российских разработчиков ПО

Чтобы попасть в перечень значимых разработчиков, компании должны соответствовать ряду требований. Они должны быть зарегистрированы в России и заниматься импортозамещением ПО для важных государственных проектов. При этом необходимо наличие соглашения с правительством.

Отдельный реестр будет включать программы и базы данных, разработанные российскими юридическими лицами для собственных нужд. Решения о включении в этот список будет принимать специальная правительственная комиссия.

Ранее стало известно, что ведомство Минцифры предложило провести масштабный эксперимент по внедрению генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в систему государственного управления. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных актов.