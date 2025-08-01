В России
Опубликовано 01 августа 2025, 16:01
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Путин утвердил закон о реестре российских разработчиков ПО

Минцифры будет вести перечень значимых ИТ-компаний
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Минцифры будет формировать реестр значимых отечественных разработчиков программного обеспечения. Ведомство также займётся учётом программ, созданных российскими компаниями для внутреннего использования.
Путин утвердил закон о реестре российских разработчиков ПО

© Ferra.ru

Чтобы попасть в перечень значимых разработчиков, компании должны соответствовать ряду требований. Они должны быть зарегистрированы в России и заниматься импортозамещением ПО для важных государственных проектов. При этом необходимо наличие соглашения с правительством.

Отдельный реестр будет включать программы и базы данных, разработанные российскими юридическими лицами для собственных нужд. Решения о включении в этот список будет принимать специальная правительственная комиссия.

Ранее стало известно, что ведомство Минцифры предложило провести масштабный эксперимент по внедрению генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в систему государственного управления. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных актов.