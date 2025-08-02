В России
Опубликовано 02 августа 2025, 10:10
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Путин ввел ежегодную отчетность по внедрению технологий

Ведомства должны отчитываться с 2026 года
Президент России Владимир Путин поручил федеральным ведомствам ежегодно представлять отчеты о внедрении новых технологических решений. Первые доклады должны быть подготовлены к марту 2026 года.
Путин ввел ежегодную отчетность по внедрению технологий

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Согласно поручению, отчеты должны включать информацию о внедрении технологий, разрабатываемых в рамках национальных проектов, включая программу технологического лидерства России. В документах необходимо указать этапы реализации, целевые показатели, оценку эффективности и объемы финансирования.

Особое внимание уделяется экспериментальным правовым режимам, которые могут потребоваться для тестирования и внедрения инноваций. Ведомства должны анализировать результаты внедрения технологий в сферах, соответствующих их профилю.

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому Минцифры будет формировать реестр значимых отечественных разработчиков программного обеспечения. Ведомство также займётся учётом программ, созданных российскими компаниями для внутреннего использования.