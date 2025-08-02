Путин ввел ежегодную отчетность по внедрению технологий

Согласно поручению, отчеты должны включать информацию о внедрении технологий, разрабатываемых в рамках национальных проектов, включая программу технологического лидерства России. В документах необходимо указать этапы реализации, целевые показатели, оценку эффективности и объемы финансирования.

Особое внимание уделяется экспериментальным правовым режимам, которые могут потребоваться для тестирования и внедрения инноваций. Ведомства должны анализировать результаты внедрения технологий в сферах, соответствующих их профилю.

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому Минцифры будет формировать реестр значимых отечественных разработчиков программного обеспечения. Ведомство также займётся учётом программ, созданных российскими компаниями для внутреннего использования.