Путин заявил, что России нужен новый этап технологического развития

По его словам, стране необходимо не просто двигаться вперед, а сделать значительный прорыв в технологическом развитии. Такая цель должна стать важным ориентиром на ближайшие годы и определить новое время для России.

Президент подчеркнул, что к реализации этой задачи нужно подходить с участием талантливых и увлеченных специалистов. Только при их активной поддержке возможно добиться качественного изменения в технологической сфере.

Ранее стало известно, что правительство России рассматривает возможность применения искусственного интеллекта (ИИ) для защиты граждан от телефонного мошенничества. Премьер-министр Михаил Мишустин дал соответствующее поручение Минцифры, МВД, Роскомнадзору и Банку России.