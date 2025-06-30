В России внедрят ИИ для борьбы с мошенническими звонками

Согласно заданию, ведомства должны оценить потенциал использования ИИ-технологий операторами связи. Речь идет о системе, которая сможет автоматически выявлять и блокировать подозрительные звонки. При этом предполагается, что функция будет работать только с согласия самих абонентов.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили создать реестр телефонных мошенников, которые действуют из-за рубежа. Авторы инициативы — глава фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. По их мнению, реестр должен быть публичным и удобным для взаимодействия с финансовыми, телекоммуникационными и IT-компаниями.