Опубликовано 05 апреля 2026, 11:43
Разработка российской онковакцины заняла пять лет

Три года ушло на создание платформы
Заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин сообщил в кулуарах научно-практической конференции по мРНК-технологиям, что разработка отечественной онковакцины заняла пять лет. Три года ушло на создание ключевых элементов платформы, пишет ТАСС.
После этого потребовалось время на адаптацию технологии под онкологические заболевания. Также ученые собирали данные, подтверждающие эффективность и безопасность препарата. Вся работа уложилась в указанные сроки.

Ранее главный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии России Андрей Каприн сообщил, что расширение применения новой вакцины от меланомы кожи будет проходить поэтапно. По мере накопления клинического опыта.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
