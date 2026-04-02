В Минздраве рассказали о сроках расширения применения новой вакцины от рака

Первым пациентом, получившим персонализированную мРНК-вакцину «НЕООНКОВАК», стал 60-летний житель Курской области. Процедура прошла в НМИЦ радиологии Минздрава России. Препарат разработан совместно с НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.

Каприн отметил, что внедрение сложной инновационной технологии требует времени. Пока рано говорить о массовой доступности.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова в рамках заседания комитета по национальному проекту «Новые технологии сбережения здоровья» сообщила о создании в России тест-системы для ранней диагностики рака эндометрия. Устройство позволяет выявить заболевание без забора крови или биопсии. Сейчас оно проходит испытания.