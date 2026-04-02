В Минздраве рассказали о сроках расширения применения новой вакцины от рака

Опубликовано 02 апреля 2026, 22:051 мин.
В Минздраве рассказали о сроках расширения применения новой вакцины от ракаТехнология проходит этап внедрения
Главный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии России Андрей Каприн сообщил, что расширение применения новой вакцины от меланомы кожи будет проходить поэтапно. По мере накопления клинического опыта.
Первым пациентом, получившим персонализированную мРНК-вакцину «НЕООНКОВАК», стал 60-летний житель Курской области. Процедура прошла в НМИЦ радиологии Минздрава России. Препарат разработан совместно с НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.
Каприн отметил, что внедрение сложной инновационной технологии требует времени. Пока рано говорить о массовой доступности.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова в рамках заседания комитета по национальному проекту «Новые технологии сбережения здоровья» сообщила о создании в России тест-системы для ранней диагностики рака эндометрия. Устройство позволяет выявить заболевание без забора крови или биопсии. Сейчас оно проходит испытания.