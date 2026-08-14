В России
Опубликовано 14 августа 2026, 18:48
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Развитие Арктики и Трансарктического коридора начнется с 2027 года

Стратегию планируют принять до конца 2026 года
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что комплексный проект развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора планируют запустить в 2027 году.
Развитие Арктики и Трансарктического коридора начнется с 2027 года

© Ferra.ru

По его словам, стратегию развития Арктики намерены представить президенту и принять до конца 2026 года. После этого начнется реализация предусмотренного ею комплексного проекта.

В центре программы, как отметил министр, должно находиться улучшение условий жизни в северных регионах. Речь идет о доступности современных технологий и привычных для жителей других частей России удобств с учетом особенностей Арктики, включая низкие температуры, полярную ночь и полярный день.

Ранее в пресс-службе Мурманского арктического университета сообщили, что в районе архипелага Земля Франца-Иосифа успешно испытали возвращаемую стратосферную платформу для исследований Арктики и Северного морского пути.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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