Развитие Арктики и Трансарктического коридора начнется с 2027 года

Опубликовано 14 августа 2026, 18:481 мин.
Развитие Арктики и Трансарктического коридора начнется с 2027 годаСтратегию планируют принять до конца 2026 года
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что комплексный проект развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора планируют запустить в 2027 году.
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По его словам, стратегию развития Арктики намерены представить президенту и принять до конца 2026 года. После этого начнется реализация предусмотренного ею комплексного проекта.
В центре программы, как отметил министр, должно находиться улучшение условий жизни в северных регионах. Речь идет о доступности современных технологий и привычных для жителей других частей России удобств с учетом особенностей Арктики, включая низкие температуры, полярную ночь и полярный день.
Ранее в пресс-службе Мурманского арктического университета сообщили, что в районе архипелага Земля Франца-Иосифа успешно испытали возвращаемую стратосферную платформу для исследований Арктики и Северного морского пути.