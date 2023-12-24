Рекомендации врача: гимнастика и здоровое питание для бодрости утром

Она подчеркнула важность зарядки, завтрака и контрастного душа для стимуляции организма. Врач также призвала обращать внимание на гимнастику, которая увеличивает ток лимфы, помогает бороться с отеками и придает энергии. Регулярные физические тренировки способствуют общему ощущению бодрости.

Патлатая подчеркнула важность здорового сна, регулярности режима и сбалансированного питания. Она рекомендует употреблять больше овощей, фруктов, злаков и белков, избегая жирной, сладкой и соленой пищи. Эксперт также предупредила о связи отеков с избытком соли в пище, подчеркнув важность достаточного употребления воды для здоровья организма.

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