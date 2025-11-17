Ректор МФТИ посоветовал абитуриентам выбирать инженерию и медицину

Инженерия, по словам Ливанова, отвечает за создание всех технических устройств, которыми люди пользуются сейчас и будут пользоваться в будущем. Медицина же обеспечивает сохранение здоровья и долголетия, что делает специалистов в этой сфере необходимыми в любой эпохе.

Отдельно ректор выделил растущий интерес абитуриентов к направлениям, связанным с искусственным интеллектом. Также перспективными он назвал области космоса, микроэлектроники и авиации.

Ранее исследователи МФТИ разработали новую архитектуру искусственного интеллекта, которая позволяет сохранять информацию в сотни тысяч раз дольше. Это открывает путь к созданию автономных ИИ-систем, способных постоянно учиться и адаптироваться.