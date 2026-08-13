В России
Опубликовано 13 августа 2026, 21:01
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«Решетнев» испытал систему коррекции для спутников «Экспресс-РВ»

Проверена работа приборов в условиях, близких к космосу
Специалисты компании «Решетнев», входящей в госкорпорацию Роскосмос, провели огневые стыковочные испытания системы коррекции для спутников связи «Экспресс-РВ».
«Решетнев» испытал систему коррекции для спутников «Экспресс-РВ»

© Ferra.ru

В ходе проверок технологические образцы приборов работали в условиях, имитирующих эксплуатацию двигателей коррекции в космосе. Испытания подтвердили работоспособность компонентов системы и соответствие их характеристик требованиям технических заданий.

Следующим этапом станет изготовление штатной системы коррекции. После этого ее ждут приемочные испытания.

Ранее Роскосмос ввел в эксплуатацию спутник «Электро-Л» № 5, запущенный в середине февраля на геостационарную орбиту. В пресс-службе холдинга «Российские космические системы» сообщили, что аппарат существенно усилит возможности российской гидрометеорологической группировки. Снимки с этого аппарата, как и с других спутников, находятся в открытом доступе для граждан, научных учреждений и поисково-спасательных центров.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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