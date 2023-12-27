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19:53, 27 декабря 2023
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РКЦ "Прогресс" внедрил инновационную технологию сварки для ракеты "Союз-5"

Технологию с перемешиванием

В пресс-службе Ракетно-космического центра «Прогресс», входящего в структуру Роскосмоса, сообщили, что была внедрена инновационная технология сварки трением с перемешиванием при создании перспективной ракеты-носителя «Союз-5».

РКЦ "Прогресс" внедрил инновационную технологию сварки для ракеты "Союз-5"

© Ferra.ru

Технология сварки трением с перемешиванием внедрена в РКЦ «Прогресс» при проектировании и изготовлении перспективной двухступенчатой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5.

Пресс-службе Ракетно-космического центра "Прогресс"

Представители центра подчеркнули, что данная технология будет использоваться для создания блоков новой многоразовой ракеты-носителя на сжиженном природном газе «Амур».

Ранее стало известно, что Роскосмос объявил об успешном завершении испытаний опытного бака окислителя первой ступени ракеты «Союз-5», проведенных в Ракетно-космическом центре «Прогресс» и Центральном научно-исследовательском институте машиностроения. Этот бак является ключевым компонентом перспективной средне-тяжелой ракеты «Союз-5», разработанной для запусков автоматических космических аппаратов на околоземные орбиты.

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