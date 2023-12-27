РКЦ "Прогресс" внедрил инновационную технологию сварки для ракеты "Союз-5"

Представители центра подчеркнули, что данная технология будет использоваться для создания блоков новой многоразовой ракеты-носителя на сжиженном природном газе «Амур».

Ранее стало известно, что Роскосмос объявил об успешном завершении испытаний опытного бака окислителя первой ступени ракеты «Союз-5», проведенных в Ракетно-космическом центре «Прогресс» и Центральном научно-исследовательском институте машиностроения. Этот бак является ключевым компонентом перспективной средне-тяжелой ракеты «Союз-5», разработанной для запусков автоматических космических аппаратов на околоземные орбиты.