РКЦ "Прогресс" внедрил инновационную технологию сварки для ракеты "Союз-5"Технологию с перемешиванием
В пресс-службе Ракетно-космического центра «Прогресс», входящего в структуру Роскосмоса, сообщили, что была внедрена инновационная технология сварки трением с перемешиванием при создании перспективной ракеты-носителя «Союз-5».
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Технология сварки трением с перемешиванием внедрена в РКЦ «Прогресс» при проектировании и изготовлении перспективной двухступенчатой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5.
Представители центра подчеркнули, что данная технология будет использоваться для создания блоков новой многоразовой ракеты-носителя на сжиженном природном газе «Амур».
Ранее стало известно, что Роскосмос объявил об успешном завершении испытаний опытного бака окислителя первой ступени ракеты «Союз-5», проведенных в Ракетно-космическом центре «Прогресс» и Центральном научно-исследовательском институте машиностроения. Этот бак является ключевым компонентом перспективной средне-тяжелой ракеты «Союз-5», разработанной для запусков автоматических космических аппаратов на околоземные орбиты.