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В России
22:27, 22 декабря 2023
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РКК "Энергия" изготовила разгонный блок "Орион" для космических испытаний

Космической ракетной системой "Амур

Ракетно-космическая корпорация «Энергия», часть Роскосмоса, завершила изготовление разгонного блока «Орион». Этот блок предназначен для тестирования вместе с космическим ракетным комплексом «Амур-СПГ». По информации, полученной из Роскосмоса, 22 декабря разгонный блок отправили на космодром Восточный, пишет ТАСС.

РКК "Энергия" изготовила разгонный блок "Орион" для космических испытаний

© Ferra.ru

Этот шаг стал важным этапом в разработке и испытаниях космических технологий. Разгонный блок «Орион» предназначен для проведения комплексных тестов вместе с космической ракетной системой «Амур». Он будет использован в летных испытаниях для оценки его работы в различных условиях космоса.

Ранее, в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» сообщили, что Российская орбитальная космическая станция (РОС) рассчитана на 50 лет активной работы и может пережить смену трёх поколений модулей.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Россия
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#технологии
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