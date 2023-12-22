РКК "Энергия" изготовила разгонный блок "Орион" для космических испытаний

РКК "Энергия" изготовила разгонный блок "Орион" для космических испытанийКосмической ракетной системой "Амур
Ракетно-космическая корпорация «Энергия», часть Роскосмоса, завершила изготовление разгонного блока «Орион». Этот блок предназначен для тестирования вместе с космическим ракетным комплексом «Амур-СПГ». По информации, полученной из Роскосмоса, 22 декабря разгонный блок отправили на космодром Восточный, пишет ТАСС.
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Этот шаг стал важным этапом в разработке и испытаниях космических технологий. Разгонный блок «Орион» предназначен для проведения комплексных тестов вместе с космической ракетной системой «Амур». Он будет использован в летных испытаниях для оценки его работы в различных условиях космоса.
Ранее, в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» сообщили, что Российская орбитальная космическая станция (РОС) рассчитана на 50 лет активной работы и может пережить смену трёх поколений модулей.