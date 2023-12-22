РКК "Энергия" изготовила разгонный блок "Орион" для космических испытаний

Этот шаг стал важным этапом в разработке и испытаниях космических технологий. Разгонный блок «Орион» предназначен для проведения комплексных тестов вместе с космической ракетной системой «Амур». Он будет использован в летных испытаниях для оценки его работы в различных условиях космоса.

Ранее, в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» сообщили, что Российская орбитальная космическая станция (РОС) рассчитана на 50 лет активной работы и может пережить смену трёх поколений модулей.