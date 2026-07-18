Робот МФТИ установил мировой рекорд по сборке головоломки мегаминкс

Мегаминкс считается одной из самых сложных головоломок. Робот МФТИ оказался в 68 раз быстрее предыдущего рекордсмена среди аналогичных устройств. Кроме того, его результат почти в два раза превысил лучшее достижение человека.

Для выполнения задачи робот оснащен 12 независимыми двигателями, каждый из которых отвечает за вращение одной из граней головоломки.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что в столице ведется работа над роботами-доставщиками, которые в будущем смогут самостоятельно пользоваться лифтами в многоквартирных домах. Проект реализуется городскими властями совместно с коммерческими компаниями.