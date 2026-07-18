Робот МФТИ установил мировой рекорд по сборке головоломки мегаминкс

Опубликовано 18 июля 2026, 22:421 мин.
Робот МФТИ установил мировой рекорд по сборке головоломки мегаминксУстройство решило головоломку за 9,6 секунды
В Московском физико-техническом институте разработали робота, который установил мировой рекорд по скорости сборки головоломки мегаминкс. Устройство выполнило задачу за 9,6 секунды, пишут «Известия».
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Мегаминкс считается одной из самых сложных головоломок. Робот МФТИ оказался в 68 раз быстрее предыдущего рекордсмена среди аналогичных устройств. Кроме того, его результат почти в два раза превысил лучшее достижение человека.
Для выполнения задачи робот оснащен 12 независимыми двигателями, каждый из которых отвечает за вращение одной из граней головоломки.
Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что в столице ведется работа над роботами-доставщиками, которые в будущем смогут самостоятельно пользоваться лифтами в многоквартирных домах. Проект реализуется городскими властями совместно с коммерческими компаниями.