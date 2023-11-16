Роботы-доставщики появятся в российских мегаполисах в течение трех лет

Бернаскони отметил готовность городской инфраструктуры в мегаполисах к внедрению системы роботизированной доставки. Он уверен, что необходимый технологический фундамент уже существует, а вопрос времени - примерно три года.

Эксперт подчеркнул, что архитектурные бюро уже активно работают над проектированием новых жилых комплексов с учетом возможности взаимодействия роботов с лифтами и другой инфраструктурой. Технология также готова обеспечить нужды доставки как в частных домах, особенно в крупных загородных поселках, так и на закрытых территориях, включая университетские кампусы.

Бернаскони отметил, что сегодня городская среда активно адаптируется под будущие технологии, такие как беспилотные автомобили и роботы-доставщики, что указывает на перспективность и готовность к эволюции транспортной и логистической системы.