Росатом локализовал производство ветроустановок на 70%

Выступая на Международной конференции «Экологическое машиностроение», Никипелов отметил, что Росатом является одной из самых передовых компаний в стране по локализации технологий. В настоящее время уровень локализации составляет около 70%, и компания ставит своей целью — достичь 75−80%.

Никипелов уточнил, что ограничение в 20% связано не с невозможностью производства в России, а с наличием на мировом рынке компонентов, которые выгоднее приобретать. Тем не менее, при необходимости Росатом готов производить любые элементы самостоятельно.

Ранее стало известно, что концерн «Росэнергоатом», часть государственной корпорации «Росатом», начал перевод системы поддержки эксплуатации атомных электростанций с иностранного программного обеспечения на российскую платформу «Аксиома».