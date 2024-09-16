Росатом получил аккредитацию для испытания авиационных материалов

Теперь НИЦ сможет проводить испытания полимеров, армирующих волокон, включая стеклянные и углеродные, а также композиционных материалов на их основе. Эти испытания будут охватывать разработку и квалификацию новых элементов конструкций и изделий авиационной техники. Центр будет определять механические свойства неметаллических материалов при экстремальных температурах и оценивать их влагостойкость, отметили в пресс-службе.

Аккредитация позволит Росатому расширить свои возможности в области испытаний и сертификации авиационных материалов, что содействует улучшению качества и безопасности продукции в авиационной отрасли.