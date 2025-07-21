Росатом создал опытные газовые центрифуги нового поколения

Опубликовано 21 июля 2025, 19:101 мин.
Росатом создал опытные газовые центрифуги нового поколенияУстановки ГЦ-10 превосходят предыдущие модели
В топливном дивизионе Росатома изготовили опытную партию газовых центрифуг десятого поколения. Эти установки предназначены для разделения изотопов урана и по своим характеристикам превосходят все предыдущие модели, которые применяются на предприятиях госкорпорации.
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Производством занимались специалисты компании ТВЭЛ — структуры, отвечающей за топливное направление в Росатоме. Новые центрифуги получили обозначение ГЦ-10. В ближайшее время они будут направлены на испытания на одном из объектов разделительно-сублиматного комплекса ТВЭЛ.
Эксплуатация установок в условиях действующего цеха по обогащению урана станет финальным этапом перед запуском серийного производства.
Ранее госкорпорация «Росатом» завершила первый этап разработки программного комплекса «ВИЗАРТ-РДМ», который станет цифровым двойником радиохимического производства. Проект реализуется силами нескольких научных организаций холдинга, включая «ВНИИНМ» и Радиевый институт имени Хлопина.