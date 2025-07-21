Росатом создал опытные газовые центрифуги нового поколения

Производством занимались специалисты компании ТВЭЛ — структуры, отвечающей за топливное направление в Росатоме. Новые центрифуги получили обозначение ГЦ-10. В ближайшее время они будут направлены на испытания на одном из объектов разделительно-сублиматного комплекса ТВЭЛ.

Эксплуатация установок в условиях действующего цеха по обогащению урана станет финальным этапом перед запуском серийного производства.

Ранее госкорпорация «Росатом» завершила первый этап разработки программного комплекса «ВИЗАРТ-РДМ», который станет цифровым двойником радиохимического производства. Проект реализуется силами нескольких научных организаций холдинга, включая «ВНИИНМ» и Радиевый институт имени Хлопина.