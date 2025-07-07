Росатом запустил первое в России производство термопластов

Производственные мощности рассчитаны на выпуск 11 тысяч консолидированных пластин для термоштамповки, 50 тонн препрегов для автоматической выкладки и 9 тонн углеродных филаментов для 3D-печати ежегодно. Эти материалы найдут применение в авиастроении, космической отрасли, нефтегазовом секторе и других высокотехнологичных сферах.

Как отметил директор проекта «Термопласты» Антон Шумаков, российские разработчики создали материалы, не уступающие по качеству зарубежным аналогам. Термопластичные композиты отличаются повышенной прочностью, износостойкостью и устойчивостью к химическим воздействиям.

Ранее стало известно, что в Новочебоксарске на площадке «Химпрома» планируют создать первое в стране производство окиси пропилена по экологичной технологии HPPO. Как сообщили в «Группе Оргсинтез», проект направлен на импортозамещение этого важного химического компонента.