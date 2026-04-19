«Росэл» создал систему связи с интернетом на борту самолета

Опубликовано 19 апреля 2026, 19:471 мин.
«Росэл» создал систему связи с интернетом на борту самолетаРазработка уже используется на борту Ту-214
Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал комплекс цифровой связи для авиации. Как сообщили в госкорпорации, устройство обеспечивает защищенный широкополосный беспроводной доступ в сеть во время полета.
Благодаря новой системе на борту самолета можно организовать видеоконференцсвязь, телефонные звонки со стационарных аппаратов и выход в интернет с мобильных устройств, в том числе в защищенном режиме. Разработка уже применяется на самолете Ту-214 одной из коммерческих авиакомпаний.
Холдинг готов к серийному выпуску таких комплексов, отметили в госкорпорации.
Ранее Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха отчиталась об успешных испытаниях новейшего авиационного двигателя ПД-8. За время стендовых и летных проверок суммарная наработка опытных образцов превысила 6100 часов.