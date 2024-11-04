В России
Опубликовано 04 ноября 2024, 18:05
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Росэлектроника начала поставки отечественных компонентов для авиации

Новые устройства заменят зарубежные аналоги
Холдинг «Росэлектроника» (часть Госкорпорации Ростех) начал поставки электронных компонентов для авиационного связного оборудования. Разработанные устройства успешно заменяют импортные аналоги, сохраняя высокие эксплуатационные характеристики.
Росэлектроника начала поставки отечественных компонентов для авиации
© Richard R. Schünemann

Новые вакуумные высокочастотные переключатели разработаны пензенским НИИ электронно-механических приборов (НИИЭМП) для нижегородского НПП «Полет». Оба предприятия входят в «Росэлектронику» и работают над созданием надежной техники для воздушных судов.

Главной особенностью устройств является их устойчивость к вибрациям. Это важно для оборудования, работающего в сложных условиях полета. При этом технические параметры переключателей полностью соответствуют требованиям и не уступают зарубежным решениям.

Устройства предназначены для управления электрическими цепями в радиолокационных и связных системах. По словам генерального директора НИИЭМП Вячеслава Зуева, новые комплектующие не только заменили иностранные аналоги, но и повысили надежность и срок службы авиационного оборудования.