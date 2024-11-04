Росэлектроника начала поставки отечественных компонентов для авиации

Новые вакуумные высокочастотные переключатели разработаны пензенским НИИ электронно-механических приборов (НИИЭМП) для нижегородского НПП «Полет». Оба предприятия входят в «Росэлектронику» и работают над созданием надежной техники для воздушных судов.

Главной особенностью устройств является их устойчивость к вибрациям. Это важно для оборудования, работающего в сложных условиях полета. При этом технические параметры переключателей полностью соответствуют требованиям и не уступают зарубежным решениям.

Устройства предназначены для управления электрическими цепями в радиолокационных и связных системах. По словам генерального директора НИИЭМП Вячеслава Зуева, новые комплектующие не только заменили иностранные аналоги, но и повысили надежность и срок службы авиационного оборудования.