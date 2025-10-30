Росгидромет начнет испытания российского софта «Каскад ГМ»

Система предназначена для обработки полного объема первичных данных наблюдений за окружающей средой. Она работает с информацией, поступающей с гидрометеостанций и автоматизированных постов.

В ближайшее время планируется согласование программы испытаний, которые могут начаться до конца года. Различные подразделения Росгидромета будут тестировать программное обеспечение в рабочих условиях.

Ранее учёные Южного федерального университета создали компактный, доступный и надёжный датчик для измерения влажности воздуха. Это устройство решает типичные проблемы дорогих и сложных в использовании аналогов, предлагая универсальную функциональность.