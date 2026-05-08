Роскомнадзор отразил более 1,2 тыс. DDoS-атак за апрель

Опубликовано 08 мая 2026, 18:511 мин.
Роскомнадзор отразил более 1,2 тыс. DDoS-атак за апрельМощность одной атаки достигла 1,03 Тбит/с
В апреле Роскомнадзор отразил 1246 DDoS-атак на системы государственных структур и операторов связи. Об этом ведомство сообщило в «Максе». Самая мощная атака достигала 1,03 Тбит/с при скорости 88,55 миллиона пакетов в секунду. Дольше всего кибератака продолжалась 5 дней 4 часа 54 минуты.
Больше всего инцидентов пришлось на телекоммуникационную отрасль и Центральный федеральный округ. Специалисты также нашли и устранили 1356 нарушений маршрутизации трафика у 318 организаций.
В Роскомнадзоре отметили, что чаще всего атаки шли с IP-адресов из США, Бразилии, Нидерландов, Германии и Франции.
