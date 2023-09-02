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18:35, 02 сентября 2023
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Роскосмос анонсировал экспедицию на Марс

Проект “Экспедиция-М” по исследованию Марса и его спутников

Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина, являющаяся дочерним предприятием госкорпорации Роскосмос, анонсировала экспедицию "Экспедиция-М" по исследованию Марса и его спутников - Фобоса и Деймоса.

В первый этап проекта “Экспедиция-М” входит отправка российской межпланетной станции “Бумеранг” к спутнику Марса Фобосу. Основными задачами аппарата будут: произвести комплекс научных исследований контактным методом, а также забор грунта спутника для дальнейшей доставки образцов на землю.

Доставка грунта планируется после 2030 года.

Запуск межпланетной станции “Бумеранг” пройдет с космодрома Восточный. Аппарат отправят с помощью ракеты-носителя "Ангара".

Ранее ровер NASA Curiosity обнаружил первые доказательства того, что на Марсе когда-то существовал климат, чередующийся между влажными и сухими сезонами, аналогично Земле.

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