Роскосмос анонсировал экспедицию на Марс

В первый этап проекта “Экспедиция-М” входит отправка российской межпланетной станции “Бумеранг” к спутнику Марса Фобосу. Основными задачами аппарата будут: произвести комплекс научных исследований контактным методом, а также забор грунта спутника для дальнейшей доставки образцов на землю.

Доставка грунта планируется после 2030 года.

Запуск межпланетной станции “Бумеранг” пройдет с космодрома Восточный. Аппарат отправят с помощью ракеты-носителя "Ангара".

Ранее ровер NASA Curiosity обнаружил первые доказательства того, что на Марсе когда-то существовал климат, чередующийся между влажными и сухими сезонами, аналогично Земле.