Роскосмос и РАНХиГС подписали соглашение о сотрудничестве

Опубликовано 28 марта 2026, 18:081 мин.
Роскосмос и РАНХиГС подписали соглашение о сотрудничествеСоглашение касается подготовки кадров
Госкорпорация «Роскосмос» и Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ подписали глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и ректор академии Алексей Комиссаров, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Сотрудничество будет направлено на развитие образования, подготовку кадров и экспертно-аналитическую поддержку. Баканов отметил, что отрасль ждет выпускников вуза и пригласил их присоединиться к работе. Также он напомнил, что с 6 по 12 апреля впервые пройдет Неделя космоса, учрежденная указом президента.
В церемонии подписания участвовали летчик-космонавт Сергей Крикалев, глава Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко и заместитель начальника НИИ ЦПК Олег Новицкий.
Ранее Дмитрий Баканов объявил о назначении Олега Кононенко на пост директора Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.