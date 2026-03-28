Роскосмос и РАНХиГС подписали соглашение о сотрудничестве

Сотрудничество будет направлено на развитие образования, подготовку кадров и экспертно-аналитическую поддержку. Баканов отметил, что отрасль ждет выпускников вуза и пригласил их присоединиться к работе. Также он напомнил, что с 6 по 12 апреля впервые пройдет Неделя космоса, учрежденная указом президента.

В церемонии подписания участвовали летчик-космонавт Сергей Крикалев, глава Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко и заместитель начальника НИИ ЦПК Олег Новицкий.

Ранее Дмитрий Баканов объявил о назначении Олега Кононенко на пост директора Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.