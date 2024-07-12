В России
Опубликовано 12 июля 2024, 18:15
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Роскосмос испытал новое оборудование для ракеты-носителя «Ангара»

Стеллаж для хранения
Госкорпорация Роскосмос на своем официальном сайте сообщила, что на техническом комплексе космодрома Восточный завершились автономные испытания оборудования для хранения составных частей ракеты-носителя «Ангара».
Роскосмос испытал новое оборудование для ракеты-носителя «Ангара»

© Ferra.ru

Новая конструкция, разработанная Научно-исследовательским институтом стартовых комплексов имени В. П. Бармина и изготовленная компанией «Промышленные Технологии», является уникальной для космодромов. Трехъярусное разборное сооружение с ложементами позволяет одновременно хранить несколько комплектов составных частей ракет «Союз» и «Ангара».

Ранее подобные стеллажи использовались только для ракет «Союз». Новое оборудование, которое внедрили на Восточном, обеспечивает безопасное и эффективное хранение компонентов ракетной техники, что повышает оперативность, отметили в сообщение Роскосмоса.

Ранее, глава госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов оценил затраты на переход к конвейерному производству спутников в размере до 60 миллиардов рублей.

Роскосмос испытал новое оборудование для ракеты-носителя «Ангара»
© Космический центр «Восточный» (ЦЭНКИ)