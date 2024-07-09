В Роскосмосе назвали стоимость перехода на конвейерное производство спутников

Опубликовано 09 июля 2024, 21:54
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В Роскосмосе назвали стоимость перехода на конвейерное производство спутниковКоторое ожидается в 2026 году
Глава госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов оценил затраты на переход к конвейерному производству спутников в размере до 60 миллиардов рублей. Переход будет осуществлен поэтапно с финансовой поддержкой, начиная с 2026 года, как сообщил Борисов в Кремле.
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По словам главы госкорпорации, первый спутник с конвейера можно ожидать в 2026 году, сразу после запуска первого этапа производственных изменений. Основные производственные мощности будут сконцентрированы на предприятиях «Решетнев» в Железногорске и НПО имени С. А. Лавочкина в Химках.
Эти предприятия будут специализироваться на разработке и производстве телекоммуникационных спутников в Красноярске и спутников для дистанционного зондирования Земли в Москве, подчеркнул Юрий Борисов.
Ранее, в «Роскосмосе» рассказали о подготовке «универсальных» космонавтов.