В Роскосмосе назвали стоимость перехода на конвейерное производство спутников

По словам главы госкорпорации, первый спутник с конвейера можно ожидать в 2026 году, сразу после запуска первого этапа производственных изменений. Основные производственные мощности будут сконцентрированы на предприятиях «Решетнев» в Железногорске и НПО имени С. А. Лавочкина в Химках.

Эти предприятия будут специализироваться на разработке и производстве телекоммуникационных спутников в Красноярске и спутников для дистанционного зондирования Земли в Москве, подчеркнул Юрий Борисов.

Ранее, в «Роскосмосе» рассказали о подготовке «универсальных» космонавтов.