Роскосмос испытал запальник для метанового ракетного двигателя

На предприятии прошли первые успешные испытания электроплазменного запального устройства для двигателя. Запальник отвечает за воспламенение компонентов топлива в газогенераторе двигателя. Проведенные испытания подтвердили корректность инженерных и конструкторских решений. Устройство уже передано для сборки первого полноценного образца двигателя.

До конца текущего года запланированы огневые испытания еще трех таких запальных устройств.

Ранее стало известно, что Минцифры и Роскосмос работают над созданием комплекса сервисов на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ). Они будут предназначены для автоматического анализа спутниковых снимков Земли. Как сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев, новая система позволит в режиме реального времени обнаруживать различные явления и события.