Роскосмос начал производство трех ракет «Ангара-А5М»

Как сообщили в «Роскосмосе», обновленная версия ракеты обладает повышенной грузоподъемностью по сравнению с базовой моделью «Ангара-А5». Модернизированный носитель способен выводить до 27 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту вместо прежних 24 тонн.

Следующим этапом развития программы станет адаптация «Ангары-А5М» для запуска пилотируемых космических кораблей. Это расширит возможности российской космической программы и обеспечит независимый доступ в космос.

Ранее на предприятии Роскосмоса в Перми начались пусконаладочные работы роботизированного комплекса, разработанного Росатомом. Система предназначена для производства керамических форм, используемых при литье деталей авиационных и ракетных двигателей. Среди ключевых продуктов — компоненты для двигателей РД-191, которые применяются в ракетах-носителях семейства «Ангара».