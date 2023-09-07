Роскосмос начал строительство новой земной станции для связи с МКС

Станция носит название «Орион-Ц», в задача станции заключается в обеспечения звуковой связи и видеосвязи между Центром управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения и российским сегментом Международной космической станции.

По окончанию установки станции «Орион-Ц» – проведут испытания работы и связи.

Ранее мы уже рассказали, что Ярославский радиозавод (входит в "Роскосмос") начал производить новые аварийно-спасательные радиостанции Р-855С. Сертификация в международной спутниковой системе поиска и спасения КОСПАС-САРСАТ уже завершена.