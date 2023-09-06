В России начали производить новые космические аварийно-спасательные радиостанции

Новая космическая радиостанция нужна для того, чтобы экипажи самолетов и вертолетов смогли передавать аварийные сигналы во время внештатных ситуаций. Навигационный приемник, который встроен в прибор полностью отечественного производства, дает возможность точно передать текущие координаты.

По словам генерального директора Ярославского радиозавода Александра Сашова, высокая точность передачи координат радиостанции - большое достижение, учитывая, что «радиостанции предыдущих поколений обладали точностью плюс-минус пять километров».

Ранее научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина, являющаяся дочерним предприятием госкорпорации Роскосмос, анонсировала экспедицию "Экспедиция-М" по исследованию Марса и его спутников - Фобоса и Деймоса.