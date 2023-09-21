В России
21:21, 21 сентября 2023
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Роскосмос начнет производство комплектов камер сгорания для двигателей SSJ-100

Контракт подписан на 12 комплектов

Предприятие, которое входит Госкорпорацию «Роскосмос» начнет серийное производство камер сгорания двигателей для самолетов SSJ-New.

Роскосмос начнет производство комплектов камер сгорания для двигателей SSJ-100

© Ferra

Научно-производственное объединение Энергомаш имени академика В.П. Глушко (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») подписало договор предприятием «ОДК-Пермские моторы» на производство 12 комплектов камер сгорания для двигателей для российских самолетов Sukhoi Superjet New.

По словам руководителя дирекции программ авиационного производства НПО Энергомаш Николая Есаяна, контракт действует до конца года, с возможностью дальнейшего продления.

Это не разовая работа, не разовый контракт. Договор заключен на 12 камер в год, такое количество мы можем сделать при нашей основной загрузке.

Николая Есаяна
руководителя дирекции программ авиационного производства НПО Энергомаш

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