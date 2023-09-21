Роскосмос начнет производство комплектов камер сгорания для двигателей SSJ-100

21:21, 21 сентября 2023
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Роскосмос начнет производство комплектов камер сгорания для двигателей SSJ-100Контракт подписан на 12 комплектов
Предприятие, которое входит Госкорпорацию «Роскосмос» начнет серийное производство камер сгорания двигателей для самолетов SSJ-New.
© Ferra
Научно-производственное объединение Энергомаш имени академика В.П. Глушко (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») подписало договор предприятием «ОДК-Пермские моторы» на производство 12 комплектов камер сгорания для двигателей для российских самолетов Sukhoi Superjet New.
По словам руководителя дирекции программ авиационного производства НПО Энергомаш Николая Есаяна, контракт действует до конца года, с возможностью дальнейшего продления.
Это не разовая работа, не разовый контракт. Договор заключен на 12 камер в год, такое количество мы можем сделать при нашей основной загрузке.
Николая Есаяна
руководителя дирекции программ авиационного производства НПО Энергомаш
Источник:Госкорпорация «Роскосмос»
Автор:Ингела ВоробьеваТеги: