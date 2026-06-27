Роскосмос обозначил приоритет развития рынка космических услуг

Опубликовано 27 июня 2026, 17:581 мин.
Роскосмос обозначил приоритет развития рынка космических услугСтавка на связь и навигацию
Роскосмос включил развитие отечественных рынков услуг космической связи, вещания, навигации и дистанционного зондирования Земли в число приоритетов государственной политики. Это следует из проекта указа президента, с которым ознакомился ТАСС.
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Документ предусматривает достижение технологического лидерства и суверенитета России по ключевым направлениям космической деятельности. Особое внимание уделяется обеспечению обороны и безопасности при планировании и развитии ракетно-космической техники, орбитальных группировок и наземной инфраструктуры как государственного, так и частного секторов.
Ранее холдинг «Российские космические системы» и Роскосмос заключили соглашение о создании группировки из 102 малых спутников для новой системы персональной спутниковой связи и передачи данных. Аппараты будут работать в разных частотных диапазонах на высотах от 500 до 1500 км.