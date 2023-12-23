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В России
22:44, 23 декабря 2023
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Роскосмос: первая летная ракета «Ангара-А5» отправлена на космодром Восточный

Для серии испытаний

Госкорпорация Роскосмос в своем Telegram-канале сообщила, что первая летная ракета «Ангара-А5» отправлена на Восточный космодром для серии летно-конструкторских испытаний, что является важным событием в истории российской космической промышленности.

Роскосмос: первая летная ракета «Ангара-А5» отправлена на космодром Восточный

© Ferra.ru

В сообщении отметили, что этот запуск обозначает начало новой эпохи в развитии российской ракетно-космической отрасли. Сейчас завершены работы по созданию и проверке технической инфраструктуры космодрома для ракеты «Ангара». Специалисты Роскосмоса заверили о готовности систем стартового комплекса, подтвердив их исправность.

Инфраструктура космодрома на Восточном готова для подготовки первой ракеты «Ангара» к запуску. Ракетный комплекс «Амур» I этапа предполагает использование трехступенчатых тяжёлых ракет-носителей «Ангара-А5» и «Ангара-А5М».

Ранее, Роскосмос сообщил о произведенной коррекции орбиты Международной космической станции (МКС), выполненной с целью подготовки к предстоящим миссиям кораблей «Союз».

Источник:Роскосмос
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
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#Байконур
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