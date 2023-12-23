Роскосмос: первая летная ракета «Ангара-А5» отправлена на космодром Восточный

В сообщении отметили, что этот запуск обозначает начало новой эпохи в развитии российской ракетно-космической отрасли. Сейчас завершены работы по созданию и проверке технической инфраструктуры космодрома для ракеты «Ангара». Специалисты Роскосмоса заверили о готовности систем стартового комплекса, подтвердив их исправность.

Инфраструктура космодрома на Восточном готова для подготовки первой ракеты «Ангара» к запуску. Ракетный комплекс «Амур» I этапа предполагает использование трехступенчатых тяжёлых ракет-носителей «Ангара-А5» и «Ангара-А5М».

Ранее, Роскосмос сообщил о произведенной коррекции орбиты Международной космической станции (МКС), выполненной с целью подготовки к предстоящим миссиям кораблей «Союз».