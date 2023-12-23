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В России
19:41, 23 декабря 2023
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Роскосмос снова скорректировал орбиту МКС

На 3,2 км

Роскосмос сообщил о произведенной коррекции орбиты Международной космической станции (МКС), выполненной с целью подготовки к предстоящим миссиям кораблей «Союз». Это маневр был совершен для обеспечения планируемой пересменки весной 2024 года, пишет ТАСС.

Роскосмос снова скорректировал орбиту МКС

© Ferra.ru

По информации госкорпорации, орбита МКС была поднята на 3,2 км, достигнув средней высоты 417,7 км над поверхностью Земли. Для осуществления маневра были задействованы двигатели грузового корабля «Прогресс МС-24», которые активировались в 04:55 по московскому времени и работали в течение 1131,85 секунды.

Ранее, в Пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что российские космонавты, находящиеся в настоящее время на Международной космической станции (МКС), будут иметь пять выходных дней в период предстоящих новогодних праздников.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Россия
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