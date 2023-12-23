Роскосмос снова скорректировал орбиту МКС

По информации госкорпорации, орбита МКС была поднята на 3,2 км, достигнув средней высоты 417,7 км над поверхностью Земли. Для осуществления маневра были задействованы двигатели грузового корабля «Прогресс МС-24», которые активировались в 04:55 по московскому времени и работали в течение 1131,85 секунды.

Ранее, в Пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что российские космонавты, находящиеся в настоящее время на Международной космической станции (МКС), будут иметь пять выходных дней в период предстоящих новогодних праздников.