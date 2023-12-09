Российские космонавты на МКС получат выходные на новогодние праздники

Согласно информации представителя "Роскосмоса", космонавты будут находиться в отдыхе с 30 декабря по 1 января, после чего начнут рабочую деятельность. Кроме того, 6-7 января предусмотрены календарные выходные.

Прошлогодний опыт показал, что даже в предыдущие праздники на космической станции экипаж продолжал работу. Космонавт Сергей Прокопьев рассказал журналистам, что 1 января они выполняли свои обязанности, несмотря на праздничные дни, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российские космонавты на Международной космической станции (МКС), стали проводить уникальный эксперимент по изучению развития эмбрионов перепела в космических условиях. 48 яиц японских перепелов были доставлены на станцию с целью выяснить, как развиваются птичьи зародыши в невесомости.