Роскосмос планирует выпускать до 250 космических аппаратов в год

Роскосмос планирует выпускать до 250 космических аппаратов в годК 2025-2026 годам
Глава Роскосмоса, Юрий Борисов, сообщил о планах госкорпорации увеличить производство космических аппаратов до 250 штук ежегодно, пишет ТАСС.
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Ожидается добиться увеличения производства к 2025−2026 годам, добавил Юрий Борисов.
Наша задача где-то к концу 2025-го — началу 2026 года создать производственную базу, основу для производства 250 аппаратов против 15−17, которые мы выпускаем сегодня.
Он отметил, что на данный момент проводится работа по изменению отрасли и ее переводу на индустриальные рельсы. Этот шаг направлен на значительное увеличение производства космической техники и активное развитие космической отрасли в целом.
Ранее стало известно, что Роскосмос рассматривает предложение Российской академии наук о создании двух аппаратов Луна-27 для повышения надежности миссии.