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В России
18:02, 27 декабря 2023
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Роскосмос планирует выпускать до 250 космических аппаратов в год

К 2025-2026 годам

Глава Роскосмоса, Юрий Борисов, сообщил о планах госкорпорации увеличить производство космических аппаратов до 250 штук ежегодно, пишет ТАСС.

Роскосмос планирует выпускать до 250 космических аппаратов в год

© Ferra.ru

Ожидается добиться увеличения производства к 2025−2026 годам, добавил Юрий Борисов.

Наша задача где-то к концу 2025-го — началу 2026 года создать производственную базу, основу для производства 250 аппаратов против 15−17, которые мы выпускаем сегодня.

Юрий Борисов
Глава Роскосмоса

Он отметил, что на данный момент проводится работа по изменению отрасли и ее переводу на индустриальные рельсы. Этот шаг направлен на значительное увеличение производства космической техники и активное развитие космической отрасли в целом.

Ранее стало известно, что Роскосмос рассматривает предложение Российской академии наук о создании двух аппаратов Луна-27 для повышения надежности миссии.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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#космос
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#Роскосмос
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