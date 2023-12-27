Роскосмос планирует выпускать до 250 космических аппаратов в год

Он отметил, что на данный момент проводится работа по изменению отрасли и ее переводу на индустриальные рельсы. Этот шаг направлен на значительное увеличение производства космической техники и активное развитие космической отрасли в целом.

Ранее стало известно, что Роскосмос рассматривает предложение Российской академии наук о создании двух аппаратов Луна-27 для повышения надежности миссии.