Опубликовано 18 июня 2025, 18:481 мин.
Роскосмос ускорил создание ракеты «Ангара-А5В»Тяжелый носитель с водородной ступенью появится к 2030 году
Роскосмос пересмотрел сроки разработки перспективной ракеты-носителя «Ангара-А5В». Как сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов, работы планируется завершить к 2030 году вместо ранее намеченного 2034 года.
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Ключевой особенностью новой модификации станет кислородно-водородная третья ступень, которая значительно увеличит грузоподъемность. Она позволит выводить до 4 тонн полезной нагрузки на геостационарную орбиту вместо текущих 2,5 тонн у базовой версии «Ангара-А5».
Ранее на предприятии Роскосмоса в Перми начались пусконаладочные работы роботизированного комплекса, разработанного Росатомом. Система предназначена для производства керамических форм, используемых при литье деталей авиационных и ракетных двигателей. Среди ключевых продуктов — компоненты для двигателей РД-191, которые применяются в ракетах-носителях семейства «Ангара».