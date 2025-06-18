Роскосмос ускорил создание ракеты «Ангара-А5В»

Ключевой особенностью новой модификации станет кислородно-водородная третья ступень, которая значительно увеличит грузоподъемность. Она позволит выводить до 4 тонн полезной нагрузки на геостационарную орбиту вместо текущих 2,5 тонн у базовой версии «Ангара-А5».

Ранее на предприятии Роскосмоса в Перми начались пусконаладочные работы роботизированного комплекса, разработанного Росатомом. Система предназначена для производства керамических форм, используемых при литье деталей авиационных и ракетных двигателей. Среди ключевых продуктов — компоненты для двигателей РД-191, которые применяются в ракетах-носителях семейства «Ангара».