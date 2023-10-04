Роскосмос запустит первый спутник для интернета вещей «Марафон-IoT» в декабре

Роскосмос запустит первый спутник для интернета вещей «Марафон-IoT» в декабреЗапуск пройдет с космодрома Восточный
В Роскосмосе рассказали, что запуск первого спутник интернет вещей «Марафон-IoT» пройдет 26 декабря, пишет ТАСС.
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Запуск «Марафон-IoT» произойдет с космодрома Восточный.
Новый спутник будет запущен с Восточного 26 декабря, и его задачи не ограничиваются техническим аспектом", - говорится в сообщении госкорпорации. В Роскосмосе отметили, что на поверхности спутника в рамках проекта по поддержке онкобольных детей будут выгравированы рисунки и слова - "самые заветные детские желания".
Ранее мы сообщали, что Компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева изготовит более 130 спутников для системы «Марафон IoT», по государственному заказу Роскосмоса. А весь комплекс будет состоять из 264 космических аппаратов и работать на высоте около 750 км.