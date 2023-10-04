Роскосмос запустит первый спутник для интернета вещей «Марафон-IoT» в декабре

Новый спутник будет запущен с Восточного 26 декабря, и его задачи не ограничиваются техническим аспектом", - говорится в сообщении госкорпорации. В Роскосмосе отметили, что на поверхности спутника в рамках проекта по поддержке онкобольных детей будут выгравированы рисунки и слова - "самые заветные детские желания".