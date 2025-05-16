Роскосмос запустит «Прогресс МС-31» к МКС в июле 2025

На космодроме Байконур продолжаются подготовительные работы. Специалисты завершили испытания в безэховой камере, где проверяли электромагнитную совместимость оборудования. Также успешно протестировали работу бортовой радиотехнической аппаратуры, отвечающей за сближение и стыковку корабля с МКС.

После этих этапов «Прогресс МС-31» вернули в технический комплекс для проведения пневмовакуумных испытаний. Они позволят убедиться в герметичности и устойчивости систем корабля к перепадам давления в космосе.

Ранее предприятие «Решетнев», входящее в «Роскосмос», увеличило объемы производства отечественных волноводов для спутников.