Роскосмос запустит «Прогресс МС-31» к МКС в июле 2025

Опубликовано 16 мая 2025, 19:161 мин.
Роскосмос запустит «Прогресс МС-31» к МКС в июле 2025Подготовка на Байконуре: завершены испытания аппаратуры
Госкорпорация «Роскосмос» сообщила о планах запуска ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-31» в июле 2025 года. Миссия предназначена для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС) в рамках 92-й программы снабжения.
На космодроме Байконур продолжаются подготовительные работы. Специалисты завершили испытания в безэховой камере, где проверяли электромагнитную совместимость оборудования. Также успешно протестировали работу бортовой радиотехнической аппаратуры, отвечающей за сближение и стыковку корабля с МКС.
После этих этапов «Прогресс МС-31» вернули в технический комплекс для проведения пневмовакуумных испытаний. Они позволят убедиться в герметичности и устойчивости систем корабля к перепадам давления в космосе.
Ранее предприятие «Решетнев», входящее в «Роскосмос», увеличило объемы производства отечественных волноводов для спутников.