Роскосмос завершил герметизацию модуля «Звезда» на МКС и устранил утечку воздуха

Опубликовано 14 июня 2025, 17:411 мин.
Роскосмос завершил герметизацию модуля «Звезда» на МКС и устранил утечку воздухаПроблема сохранялась более пяти лет
На российском сегменте Международной космической станции завершили важные технические работы — в госкорпорации Роскосмос сообщили об окончательной герметизации переходной камеры модуля «Звезда». По результатам тестов, утечка воздуха, которая сохранялась с 2019 года, полностью устранена.
Проблему впервые зафиксировали более пяти лет назад. С тех пор специалисты предпринимали попытки устранить неисправность, но добиться устойчивого результата долго не удавалось. Только после последнего этапа работ в июне 2025 года стало ясно, что давление в системе стабилизировалось, и воздух больше не уходит.
Роскосмос продолжает ежедневный контроль технического состояния оборудования на орбите. Безопасность космонавтов остается приоритетом.
Ранее госкорпорация сообщила о планах запуска ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-31» в июле 2025 года. Миссия предназначена для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС) в рамках 92-й программы снабжения.