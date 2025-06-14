Роскосмос завершил герметизацию модуля «Звезда» на МКС и устранил утечку воздуха

Проблему впервые зафиксировали более пяти лет назад. С тех пор специалисты предпринимали попытки устранить неисправность, но добиться устойчивого результата долго не удавалось. Только после последнего этапа работ в июне 2025 года стало ясно, что давление в системе стабилизировалось, и воздух больше не уходит.

Роскосмос продолжает ежедневный контроль технического состояния оборудования на орбите. Безопасность космонавтов остается приоритетом.

Ранее госкорпорация сообщила о планах запуска ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-31» в июле 2025 года. Миссия предназначена для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС) в рамках 92-й программы снабжения.