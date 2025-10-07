Рослесхоз будет использовать ИИ для выявления нарушений в лесах

Как сообщил заместитель руководителя Рослесхоза Александр Панфилов, в течение ближайших одного-двух лет будут проведены экспериментальные проекты по применению ИИ в различных сферах лесного хозяйства. Это позволит определить наиболее эффективные направления использования технологии.

Помимо выявления нарушений, технология может быть использована для таксации лесов и обнаружения очагов распространения вредителей.

Ранее группа компаний «Геоскан» разработала программный комплекс «Бор» для упрощения таксации лесных ресурсов — комплекса мероприятий по оценке технических характеристик лесов, возраста, запаса древесины, прироста и объёма отдельных деревьев. В основе системы лежит нейросеть, распознающая аэрофотоснимки с БПЛА.