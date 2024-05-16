«Роснано» и китайская компания договорились о совместной переработке отходов

Опубликовано 16 мая 2024, 21:22
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«Роснано» и китайская компания договорились о совместной переработке отходовПодписано соглашении
«Роснано» и «Харбинская международная торгово-экономическая компания Цзюешэн» заключили соглашение о сотрудничестве по внедрению технологий переработки и утилизации промышленных отходов в России и Китае. Подписание документа состоялось в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Китай.
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Согласно документу, будет реализован ряд проектов, включая переработку древесины в древесно-угольный кокс на территории России с возможным использованием продукции в экономике Китая и других стран.
Также, в планах в 2025 году запустить первый завод по производству древесного металлургического кокса кокса планируется. Он будет находиться в Иркутской области.
Также в рамках соглашения будет происходить трансфер китайских технологий по утилизации промышленных отходов на территории России.
Ранее стало известно, что Уральский федеральный университет (УрФУ) и Пекинский политехнический институт (ППИ) подписали соглашение о сотрудничестве в области развития технологий для умных городов и «зеленой» экономики.