«Роснано» и китайская компания договорились о совместной переработке отходов

Согласно документу, будет реализован ряд проектов, включая переработку древесины в древесно-угольный кокс на территории России с возможным использованием продукции в экономике Китая и других стран.

Также, в планах в 2025 году запустить первый завод по производству древесного металлургического кокса кокса планируется. Он будет находиться в Иркутской области.

Также в рамках соглашения будет происходить трансфер китайских технологий по утилизации промышленных отходов на территории России.

Ранее стало известно, что Уральский федеральный университет (УрФУ) и Пекинский политехнический институт (ППИ) подписали соглашение о сотрудничестве в области развития технологий для умных городов и «зеленой» экономики.