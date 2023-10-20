«Роснефть» и CNPC будут сотрудничать в разработке новых источников энергии

Соглашение о сотрудничестве было достигнуто на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

Согласно сообщению, компании планируют сотрудничать в областях технологий разведки и добычи нефти и газа, нефтепереработки и нефтехимии, а также в разработке технологий энергоперехода, включая новые источники энергии.

Это сотрудничество представляет собой важный шаг в развитии отношений между Россией и Китаем в энергетической сфере. Компании уже активно сотрудничают в рамках Совместного координационного комитета, созданного в 2017 году.

Комитет занимается разработкой перспективных направлений сотрудничества, включая разведку и разработку нефтегазовых месторождений, нефтепереработку, торговлю нефтью и нефтепродуктами, а также проведение научных исследований и обучение кадров.