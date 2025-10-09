Роспотребнадзор создал экспресс-тест на возбудителей дизентерии

Как сообщили в пресс-службе ведомства, тест направлен на обнаружение микроорганизмов рода Shigella, вызывающих шигеллез. Это острая кишечная инфекция, которая передается через загрязненные продукты и воду. Наиболее уязвимыми к заболеванию считаются дети и люди с ослабленным иммунитетом.

Новый метод обеспечивает высокую точность диагностики, позволяя выявлять даже минимальные количества патогенов в образцах. Разработка проводилась в рамках федерального проекта «Санитарный щит».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о создании 124 экспресс-тестов, которые позволяют выявлять инфекции всего за один час.