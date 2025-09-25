Роспотребнадзор создаст новую вакцину от коклюша для детей

Опубликовано 25 сентября 2025, 23:421 мин.
Роспотребнадзор создаст новую вакцину от коклюша для детейПрепарат будет мягче действовать на организм ребёнка
Специалисты Научно-исследовательского института Роспотребнадзора планируют завершить создание новой вакцины против коклюша, предназначенной для детей, в 2026 году. Об этом сообщил директор НИИ системной биологии и медицины Вадим Говорун.
По словам Говоруна, новый препарат относится к следующему поколению вакцин и разрабатывается как «мягкий» вариант. Его ключевой особенностью станет использование неоантигенов. Это означает, что ученые создают гибридную молекулу, которая объединяет в себе несколько антигенных структур.
РАнее президент России Владимир Путин заявил о необходимости снизить риски распространения опасных инфекций в стране. Об этом он сообщил, открывая по видеосвязи новые объекты «санитарного щита» в нескольких регионах. По его словам, от санитарной безопасности напрямую зависит здоровье людей и общая стабильность государства.