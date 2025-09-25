Роспотребнадзор создаст новую вакцину от коклюша для детей

По словам Говоруна, новый препарат относится к следующему поколению вакцин и разрабатывается как «мягкий» вариант. Его ключевой особенностью станет использование неоантигенов. Это означает, что ученые создают гибридную молекулу, которая объединяет в себе несколько антигенных структур.

РАнее президент России Владимир Путин заявил о необходимости снизить риски распространения опасных инфекций в стране. Об этом он сообщил, открывая по видеосвязи новые объекты «санитарного щита» в нескольких регионах. По его словам, от санитарной безопасности напрямую зависит здоровье людей и общая стабильность государства.