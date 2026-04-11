Росреестр перейдет на спутниковые данные для картографии

Данные дистанционного зондирования Земли из космоса будут использоваться для развития Национальной системы пространственных данных. Ведомство планирует постепенно отказываться от авиационной съемки в пользу спутников. Как отметил Смирнов, совместно с Роскосмосом запустят пилотный проект. Его цель является отработка технологии автоматического мониторинга изменений местности.

Ранее генеральный конструктор Роскосмоса Геннадий Ерохин сообщил, что первые демонстраторы спутниковой группировки для прямого доступа в интернет с обычного сотового телефона планируется запустить в 2027 году, а первый полноценный аппарат — в 2028—2029 годах.