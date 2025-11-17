Российская академия художеств запустит лабораторию 3D-моделирования

Скульпторы и художники смогут использовать оборудование для создания сложных форм, подготовки макетов и моделей. Параллельно мозаичные мастерские получат собственную смальтоварню для производства цветного стекла.

Перезапуск производства смальты позволит возродить традиции русской мозаики и обеспечить художников качественными материалами для крупных проектов. Оба направления войдут в комплексный план модернизации мастерских и образовательной среды академии.

Ранее ученые Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) создали технологию производства опорных элементов для мостов с использованием 3D-печати. В качестве материала применяются переработанные полимеры, что снижает экологическую нагрузку.