Российская атомная станция для Луны будет готова к 2030 году

По словам Ковальчука, в институте разработаны полные проекты атомных станций, которые можно будет использовать на поверхности Луны. Сейчас идет работа над техническими решениями и подготовкой комплекса для космических условий.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что разрабатываемая Российская орбитальная станция (РОС) не будет постоянно обитаемой, а станет временно посещаемым и максимально автоматизированным объектом. По словам Баканова, это позволит в будущем использовать такие технологии для развертывания баз на Луне и других планетах без риска для экипажей.