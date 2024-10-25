Российская игра «Смута» получит новую озвучку от известных актеров

Кроме Жарковых, в новой озвучке также примут участие другие известные актеры. Кирша заговорит голосом Владимира Паляницы, известного по «Аквамэну», а Князь Пожарский — голосом Влада Коппа, который озвучивал Хеймдалла в фильмах о Торе. Ирэну озвучит Алия Насырова, известная по Resident Evil 4 Remake.

Генеральный директор «Сайберия Нова» Алексей Копцев отметил, что переозвучивание связано с предстоящими обновлениями игры, включая изменения в сценарии и графике. По его словам, голоса известных актеров придадут персонажам «Смуты» большую харизму, делая игру еще более динамичной и качественной.