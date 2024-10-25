В России
Опубликовано 25 октября 2024, 17:29
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Российская игра «Смута» получит новую озвучку от известных актеров

В партнерстве со студией «Бука»
Компания «Сайберия Нова», разрабатывающая игру «Смута», объявила о полной переозвучке своего проекта в партнерстве со студией «Бука». Главные герои игры заговорят голосами известного актера Ивана Жаркова и его жены Анастасии Жарковой, озвучившей Пегги Картер из фильмов о «Капитане Америке».
Российская игра «Смута» получит новую озвучку от известных актеров

© Ferra.ru

Кроме Жарковых, в новой озвучке также примут участие другие известные актеры. Кирша заговорит голосом Владимира Паляницы, известного по «Аквамэну», а Князь Пожарский — голосом Влада Коппа, который озвучивал Хеймдалла в фильмах о Торе. Ирэну озвучит Алия Насырова, известная по Resident Evil 4 Remake.

Генеральный директор «Сайберия Нова» Алексей Копцев отметил, что переозвучивание связано с предстоящими обновлениями игры, включая изменения в сценарии и графике. По его словам, голоса известных актеров придадут персонажам «Смуты» большую харизму, делая игру еще более динамичной и качественной.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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