Российская компания внедрит технологию беспилотного судовождения

По словам генерального директора Sitronics KT Андрея Родионова, успешные испытания на речном электросудне «Эковольт» в 2023 году открыли путь к дальнейшему развитию технологии. Он также отметил, что создание автономного электрического парома является перспективным направлением, которое может стимулировать развитие проектов в области перевозок через реки и водные пути.

Ранее, российская компания Sitronics Group разработала новый продукт — ИИ-ассистента, способного обрабатывать и категоризировать голосовой и текстовый контент, а также генерировать информацию по запросам.