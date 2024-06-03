Российская компания внедрит технологию беспилотного судовождения

Опубликовано 03 июня 2024, 14:49
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Российская компания внедрит технологию беспилотного судовожденияВ 2025 году
В 2024 году российская компания Sitronics KT, которая входит в Sitronics Group, планирует провести испытания технологии беспилотного судовождения на электросудне «Экобас». Этот шаг станет важным этапом в развитии новых методов навигации, которые могут применяться на судах уже с 2025 года.
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По словам генерального директора Sitronics KT Андрея Родионова, успешные испытания на речном электросудне «Эковольт» в 2023 году открыли путь к дальнейшему развитию технологии. Он также отметил, что создание автономного электрического парома является перспективным направлением, которое может стимулировать развитие проектов в области перевозок через реки и водные пути.
Ранее, российская компания Sitronics Group разработала новый продукт — ИИ-ассистента, способного обрабатывать и категоризировать голосовой и текстовый контент, а также генерировать информацию по запросам.